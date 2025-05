Enna: Biblioinsieme, nuove iniziative tra libri, natura e laboratori per grandi e piccoli

PUBBLICITÀ

Continuano gli appuntamenti del progetto Biblioinsieme, promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in partenariato con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, insieme a numerose associazioni del terzo settore. Il progetto, si ricorda, è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Il prossimo evento è in programma oggi, mercoledì 28 maggio, dalle 18:00 alle 20:00, presso la Biblioteca Comunale di Enna, con “Porta un libro con te. Conversazioni letterarie con Pippo Lombardo”: un nuovo incontro aperto a tutti gli amanti della lettura, durante il quale sarà possibile condividere storie, emozioni e riflessioni nate tra le pagine dei propri libri del cuore.

Sabato 31 maggio, invece, appuntamento dedicato ai più piccoli con “Pagine e manine sotto il salice”, a cura dell’Associazione Amici della Festa del Libro – Il Sasso nello Stagno, in collaborazione con Biblioinsieme per “Il Maggio dei Libri – Cepell”. L’attività, pensata per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni, prevede letture ad alta voce, giochi narrativi, un laboratorio espressivo e uno spazio dedicato al book crossing rivolto a genitori e accompagnatori, con una selezione di testi proposti per il loro valore educativo. A guidare l’incontro sarà la pedagogista Monica Fastuca. L’appuntamento si svolgerà dalle 10:30 alle 11:30 presso il Giardino di Dafne a Pergusa (accanto alle piscine comunali). La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 333 3735517.

“È la prima proposta educativa in continuità con il progetto ‘Leggere gli alberi e piantare una foresta’, ispiratore del XIV Festival del Libro e della Lettura 2025” – afferma Fenisia Mirabella, presidente dell’Associazione Amici della Festa del Libro – Il Sasso nello Stagno -. All’ombra di un bellissimo salice, che funge da rifugio naturale, Monica Fastuca guiderà i bambini in un’esperienza di ascolto e laboratorio creativo”.

“Letture Vagabonde – biblioteca itinerante solidale è un progetto nato per favorire l’accesso ai libri e valorizzare la dimensione educativa della lettura, del pensiero critico e dell’atto creativo – spiega Monica Fastuca -. Un’iniziativa pensata per bambini, ragazzi e famiglie, soprattutto in territori a rischio povertà educativa, per promuovere il valore della condivisione e della relazione attraverso la letteratura”.

Infine, gli appuntamenti del 27 e 29 maggio con i due laboratori “Drammatizzazione. Pagine in scena. Vivere le parole, vivere le storie” e “Lettura espressiva. La voce che racconta. Dare vita alle parole”, curati da Elisa Di Dio e Filippa Ilardo, saranno dedicati alla Giornata della Dante 2025.