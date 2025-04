Enna: Biblioinsieme, i prossimi appuntamenti tra storia e letteratura

PUBBLICITÀ

Continua con due nuovi appuntamenti il ricco programma culturale di Biblioinsieme, il progetto redatto dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri e sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, in partenariato con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa e diverse associazioni del terzo settore.

Mercoledì 9 aprile, alle ore 17:00, presso la Biblioteca Comunale di Enna, si terrà la presentazione del libro “Morgantina e Aidone nella storia” di Francesco Paolo Giordano. L’incontro vedrà la partecipazione di illustri relatori che dialogheranno con l’autore: Salvatore Lo Re, Presidente della Società di Storia Patria della Sicilia Centro Meridionale; Daniela Patti, docente dell’Università di Enna Kore; e Pietro Colletta, docente dell’Università di Palermo e Presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna. L’evento è realizzato in collaborazione con la Società di Storia Patria della Sicilia Centro Meridionale.

L’autore del libro, Francesco Paolo Giordano, magistrato ordinario in quiescenza, ha diretto le Procure della Repubblica di Caltagirone e di Siracusa, ha svolto funzioni requirenti alla Procura della Repubblica di Caltanissetta e di Catania, oltreché alla Procura Generale di Catania e alla Direzione Nazionale Antimafia. Ha, inoltre, svolto incarichi a livello nazionale nell’Associazione Nazionale Magistrati. Ha al suo attivo diverse monografie su temi giuridici, di storia del Risorgimento, oltre a numerosi saggi e articoli pubblicati in importanti Riviste giuridiche e storiche. Da ultimo ha concentrato il proprio interesse sulla storia di Aidone e della Sicilia.

Venerdì 11 aprile, alle ore 17:00, torna invece alla Biblioteca Comunale di Enna l’iniziativa “Porta un libro con te. Conversazioni letterarie con Pippo Lombardo”. Un momento di confronto aperto per tutti gli amanti della lettura, che potranno condividere insieme agli altri partecipanti storie, emozioni e significati racchiusi nei libri, rendendo l’incontro un viaggio collettivo attraverso la letteratura.

Nel frattempo, continua il successo delle iniziative promosse nell’ambito del progetto: tra queste “Il Bastone della Saggezza”, svoltasi presso il Centro di Accoglienza Santa Lucia di Enna, un’iniziativa nata con lo scopo di stimolare la memoria, la condivisione e il benessere degli anziani ospiti della struttura. Momento centrale dell’incontro, che si è svolto a fine febbraio, è stata la lettura di filastrocche, che ha coinvolto attivamente gli anziani. Alcuni di loro hanno spontaneamente condiviso canti tradizionali in dialetto ennese. Durante l’evento, inoltre, diversi ospiti hanno manifestato il desiderio di poter usufruire di un servizio di prestito librario dalla Biblioteca Comunale di Enna, che sta continuando ancora oggi, confermando l’importanza dell’accesso alla lettura come strumento essenziale per mantenere vive le proprie passioni e la curiosità intellettuale.

“Queste iniziative culturali rappresentano uno strumento fondamentale per promuovere il benessere degli anziani e per mantenere viva la memoria collettiva della comunità”, hanno dichiarato gli operatori, soddisfatti per l’entusiasmo e la grande partecipazione riscontrati.