Enna: Biblioinsieme, due nuovi eventi tra poesia, memoria e Resistenza

Continuano gli appuntamenti di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa, si ricorda, è sostenuta dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Si intitola “Poesie in cammino” il laboratorio espressivo per adolescenti dagli 11 ai 14 anni con Chicca Cosentino di Radici Museo della natura, che si terrà giovedì 10 luglio, dalle 10:30 alle 12:30, presso “La casa del poeta” in via Diana 12, contrada Parasporino a Pergusa (Enna). Un’occasione per andare alla scoperta di nuovi sentieri, legami e connessioni tra poesia, letteratura, natura e umanità.

Chicca Cosentino è educatrice, ludotecaria, esperta di gioco e narrazione; si occupa di teatro e letteratura per ragazzi. L’iniziativa è a cura dell’Associazione Amici della Festa del Libro – Il Sasso nello Stagno, tra i partner del progetto Biblioinsieme. Ingresso gratuito, posti limitati (max 15). Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 328 9064500.

Venerdì 11 luglio, alle ore 18:30, presso l’Urban Center, si terrà invece la presentazione del volume “Volontari della libertà. L’arruolamento nei Gruppi di combattimento a Empoli e in Valdelsa (1944-1945)”, l’ultima opera dello storico ennese Carmelo Albanese, pubblicata da Le Monnier Università. L’evento è promosso da Bottega Culturale, ANPI Enna e rientra anch’esso tra gli appuntamenti di Biblioinsieme.

Il libro rappresenta un importante contributo storiografico, poiché si concentra su una vicenda ancora poco approfondita nella narrazione storica italiana: la partecipazione volontaria di centinaia di giovani ai Gruppi di combattimento del Regio Esercito negli ultimi mesi della Seconda guerra mondiale.

Albanese dedica particolare attenzione all’area dell’Empolese-Valdelsa, da cui, tra gennaio e febbraio del 1945, partirono oltre seicento volontari decisi a unirsi alle forze alleate impegnate nell’offensiva conclusiva contro l’occupazione nazifascista. Si tratta di un’esperienza collettiva di notevole portata simbolica e politica, che contribuì in modo concreto a ridefinire l’immagine dell’Italia cobelligerante nel delicato contesto del dopoguerra.

La serata inizierà con i saluti istituzionali di Pietro Colletta (docente all’Università di Palermo e presidente della Società Dante Alighieri – sezione di Enna), Renzo Pintus (presidente ANPI Enna) e Antonio Messina (presidente di Bottega Culturale Sicilia), cui seguirà un momento di confronto e approfondimento con l’autore, condotto da Tommaso Baris (Università di Palermo) e Andrea Miccichè (Università Kore di Enna). Questo dialogo offrirà al pubblico la possibilità di esplorare più a fondo i temi del volume, attraverso lo sguardo critico e appassionato di studiosi attenti al valore della memoria storica.

Carmelo Albanese ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia contemporanea presso l’Università di Firenze. Insegna Storia e Filosofia all’IIS “Virgilio” di Empoli e ha collaborato con l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea (ISRT). È interessato ai temi dell’antifascismo, della Resistenza e della società italiana tra le due guerre. Tra le sue numerose pubblicazioni si segnalano: “Leto Fratini, scultore. Percorsi esistenziali e traiettorie dell’antifascismo tra Firenze e Milano”, Pacini 2017; “Storia dell’Anpi Oltrarno. Associazionismo popolare e memoria della Resistenza a Firenze”, Anpi Oltrarno 2017; “Una «Resistenza perfetta» per l’unità autonomista. Il discorso pubblico di Pompeo Colajanni «Barbato» (1955-1960)”, in T. Baris, C. Verri (a cura di), “I siciliani nella Resistenza”, Sellerio 2019; “Il Pci tra ceto medio e mondo contadino. L’autonomia come progetto di rinascita”, in T. Baris, M. Patti (a cura di), “1943. Lo sbarco in Sicilia”, Carocci 2025.

L’ingresso all’evento è libero.