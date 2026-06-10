Enna, Biblioinsieme: due appuntamenti tra educazione, storia e relazioni internazionali

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Due nuovi appuntamenti dedicati all’educazione, alla cultura e alla riflessione storica arricchiscono il programma di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

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Il primo incontro, dal titolo “Sguardi educativi, scoutismo e non solo”, si terrà venerdì 12 giugno 2026, alle ore 19, al Parco Proserpina di Pergusa. Al centro della serata la presentazione del libro “Il rispetto violato. Docenti maltrattati, studenti maltrattati” del professor Giombattista Amenta, dell’Università di Messina. Dialogheranno con l’autore Paola F. Di Dio Perna, insegnante, pedagogista e componente della Comunità Capi Enna 1, e Lorenza Barranca, maestra di nido, psicopedagogista e componente della Comunità Capi Enna 1. A moderare la tavola rotonda sarà il professor Pietro Colletta, dell’Università di Palermo e presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri.

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L’incontro offrirà l’occasione per approfondire il tema del rispetto nei contesti educativi e riflettere sul contributo dello scoutismo alla formazione e alla crescita delle nuove generazioni.

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 19 giugno, alle ore 18, alla Mediateca Casa di Giufà di Enna. Jean-Yves Frétigné, dell’Université de Rouen Normandie, terrà la conferenza dal titolo “Francia-Italia, un’amicizia difficile. I rapporti franco-italiani dal 1861 a oggi”.

Frétigné è professore associato di Storia all’Università di Rouen. Già membro dell’École française de Rome e autore di numerosi articoli e volumi, si occupa principalmente di storia delle idee e delle dottrine politiche.

L’ingresso agli appuntamenti è libero.