Enna: benzinai, stasera assemblea online Confesercenti e Faib

Questa sera, giovedì 4 novembre, Confesercenti Enna insieme alla Faib, la Federazione Autonoma Italiana Benzinai, convoca un’assemblea online dove si discuterà delle novità del settore. Tra gli argomenti che saranno trattati il credito d’imposta per alleggerire le commisioni POS, il bando per l’installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche, e lo sportello energia.

Sono invitati tutti gli operatori del settore, basta collegarsi alle ore 20 al seguente link Google Meet: https://meet.google.com/dcf-tibn-ykr