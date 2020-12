Enna: bentornato traffico!

È vero, in tutti questi lunghi mesi, da quando l’emergenza sanitaria si è insinuata prepotentemente nelle vite di tutti, sfidiamo chiunque a smentire il fatto che si è pensato innumerevoli volte “come sarebbe bello tornare al passato”. Giusto, vero e sacrosanto.

A quanto pare, ad Enna, le richieste di molti sono state esaudite, ma in modo sbagliato.

Una delle cose che nella fase pre-lockdown aveva finalmente preso il piede giusto, vale a dire la gestione del traffico cittadino, è tornata inesorabilmente indietro. Anzi, possiamo affermare con certezza che ad Enna tutto è tornato come prima.

Chiunque ieri, sabato 19 dicembre, abbia deciso di uscire per andare per negozi deve essersene necessariamente accorto: a partire dalla via Pergusa e lungo tutta la Via Roma regnava il caos totale. Nella zona Balata il delirio di auto in fila che camminavano, quando riuscivano, a passo d’uomo.

Dalla giunta comunale è arrivata la decisione di sospendere le strisce blu per agevolare il commercio cittadino. Prima di tale decisione, da parte dell’opposizione, la richiesta di sospenderle. Tutti d’accordo a quanto pare.

Ma ieri qualcuno dei nostri rappresentanti politici è per caso uscito per rendersi conto del caos che regnava sovrano in città?

Vorremmo capire che beneficio possono trarne gli esercizi commerciali se i parcheggi (che adesso non si pagano) sono occupati per ore ed ore sempre dalle stesse auto. Così non è consentito il ricambio di auto. In questo modo chi ha, per esempio, un’ora libera e vorrebbe dedicarla allo shopping in centro, beh, se fortunato, in un’ora riesce al massimo a trovare un parcheggio.

Il parcheggio Pisciotto ieri, dalle ore 15 alle 21, ha visto solo sette autovetture parcheggiate. Praticamente, un parcheggio che prima di marzo scorso stentava a contenere tutte le auto (tanto è vero che esiste una delibera della giunta, già approvata, per raddoppiare i 145 posti auto al momento a disposizione) ad oggi è totalmente snobbato.

Senza pensare al fatto che il caos di auto che si è nuovamente venuto a creare non consente a chi è a piedi di passeggiare senza difficoltà. Perché, è giusto sottolinearlo, sono tornate nuovamente le macchine in “tripla” fila, una caratteristica che la città sembrava stesse superando e che oggi, invece, non fa annoiare di certo i pedoni che più che passeggiare sembra gareggino in una sorta di “slalom” gigante.

Insomma, tutto il lavoro portato avanti per liberare il centro storico dalle auto e fare in modo che i cittadini potessero riappropriarsi del centro storico è sfumato così, nel giro di qualche giorno.

Speriamo solo che il commercio locale ne abbia tratto un qualche beneficio. A noi, sinceramente, qualche dubbio rimane.

Manuela Acqua