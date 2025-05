Enna: benessere e differenze di genere, evento AIDM alla Sala Cerere

PUBBLICITÀ

Evento formativo alla Sala Cerere di Enna su “Immersioni in natura e attività fisica. Differenze di genere per il benessere di cuore, mente, suolo…”, promosso dalla sezione ennese dell’Associazione Italiana Donne Medico (AIDM).

La giornata era rivolta a medici di tutte le specializzazioni, infermieri, biologi, psicologi, fisioterapisti, tecnici di radiologia e di laboratorio. Responsabili scientifiche dell’evento sono state la dott.ssa Rosalinda Vitali e la dott.ssa Mariangela Lodato, con la collaborazione della segreteria scientifica composta da Elisabetta Crocco e Carolina Valenti.

Il programma ha visto susseguirsi una serie di interventi multidisciplinari, con la partecipazione di diversi relatori: la prof.ssa Ligia Dominguez, il prof. Marco Barbanti, la prof.ssa Antonina Luca, la dott.ssa Sandra Vernero, e la dott.ssa Annamaria Sapuppo. La presidente nazionale AIDM, la dott.ssa Titti Laurentaci, ha inviato un videomessaggio.

«L’AIDM – spiega la dott.ssa Vitali, presidente della sezione ennese AIDM – ci permette di avere una finestra aperta sul mondo, virtualizzare le differenze valorizzandole e ampliare la nostra visione personale in un’ottica One Health. Il sentimento di affiliazione che ci lega alla natura è ancestrale e ci consente di rigenerarci. Abbiamo valutato oggi insieme quanto le immersioni in natura riducano i tempi di ripresa psicofisica e il distress, aumentando invece l’eustress. Il nostro parterre d’eccezione ci ha introdotto all’approccio biosistemico. Il tema centrale è stato capire quanto sia possibile valorizzare le differenze di genere a tutte le età».