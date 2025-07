Enna bassa tra segnalazioni di degrado e polemiche sui fondi all’Enna Calcio

PUBBLICITÀ

La scaletta che congiunge via Botticelli con via della Resistenza, sede dell’Ufficio postale, e il martedì del mercato settimanale di Enna bassa, forse non è stata mai curata come si deve, suscitando le critiche non solo dei residenti ma anche dei tanti cittadini che si recano alle poste o al mercato. Una scala considerata rischiosa a causa di gradini sconnessi e altri fattori che rendono la discesa o la salita pericolosa.

“E’ mai possibile che nessuno degli amministratori o chi per loro – commentavano due anziani, marito e moglie, mentre lentamente scendevano la scala – si siano mai accorti delle pessime condizioni di questa scala?”.

Non solo le erbacce la fanno da padrona, prima della salita c’è anche un accumulo di sterpaglie. Insomma, una scala malmessa, con tratti sconnessi e del tutto in evidente stato di abbandono e che ha bisogno di un serio e urgente intervento.

Intanto da Enna bassa arrivano anche altre lamentele per l’erba e la vegetazione selvaggia che raggiunge dimensioni e altezze fuori controllo che attecchiscono strade, cordoli e massetti di marciapiedi dando uno spettacolo di degrado assolutamente negativo.

Tante le denunce che giungono dai cittadini o le critiche all’amministrazione comunale, rea di aver concesso un contributo all’Enna calcio per l’iscrizione al campionato di serie D.

Scrive S.K. sul profilo facebook di Ennalive.it: “Personalmente non sono d’accordo che un ente pubblico finanzi una squadra di calcio (privata) che dovrebbe cercare finanziatori altrove. Se proprio si deve fare mi auguro che il comune possa trovare fondi anche per altro”. Quindi ricorda al sindaco “che ci sono zone archeologiche e naturali abbandonate e che i turisti che arrivano in città trovano musei e monumenti chiusi”; che a Enna bassa “molte zone sono impraticabili a piedi (marciapiedi con mattonelle rotte, pieni di buche ed erbacce); la pista ciclabile è quasi del tutto inutilizzabile; l’erba alta cresce anche attorno al lago ed è molto pericoloso passeggiare fuori pista; il castello di Lombardia, infiocchettato con la nuova passerella, è pieno di erbacce che crescono rigogliose sulle pareti”.

Giacomo Lisacchi