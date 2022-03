Enna Bassa non avrà la sua stazione, Greco (Pd): “Fallimento della classe politica”

“La nuova stazione ferroviaria, anziché essere collegata al centro di Enna bassa, sorgerà a Sacchitello”. Lo comunica con rammarico il consigliere comunale del Partito Democratico di Enna Marco Greco.

“Milioni di euro saranno ancora una volta sperperati in un’opera inutile – spiega Greco – lontana dal centro universitario, che nessun cittadino userà mai. Insomma, una delle classiche operazioni all’italiana, mastodontiche strutture senza alcuna utilità per il territorio”.

“La classe politica ennese in toto – prosegue il consigliere Pd – dal consiglio comunale all’amministrazione fino alla deputazione regionale e nazionale ha fallito non essendo stata all’altezza di tutelare gli interessi di tutta la comunità. Spero, visto che non è ancora troppo tardi, che tutti i rappresentanti politici del territorio accolgano il mio appello alla mobilitazione, anche con gesti forti se necessario: non con le parole, perché il tempo delle parole è finito. Ora – conclude – se non vogliamo perdere questo treno (letteralmente), occorrono fatti”.