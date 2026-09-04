Enna Bassa, manutenzione alla rete idrica: scatta la turnazione ogni due giorni

AcquaEnna S.C.p.A. comunica una modifica temporanea nella distribuzione idrica a Enna Bassa per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione sulla rete.
La società ha disposto una turnazione dell’erogazione ogni due giorni, con calendari differenti a seconda delle zone interessate.
Nel tratto dal quadrivio di Enna Bassa verso Santa Lucia, la distribuzione avverrà ogni due giorni a partire da venerdì 4 settembre 2026. La successiva erogazione è quindi prevista per domenica 6 settembre.
Per la zona dal quadrivio di Enna Bassa verso contrada Ferrante, invece, la turnazione prenderà il via sabato 5 settembre 2026, con successiva erogazione prevista per lunedì 7 settembre.
La modifica al servizio si rende necessaria, secondo quanto comunicato da AcquaEnna, per permettere l’esecuzione delle attività di manutenzione sulla rete idrica dell’abitato.