Enna Bassa cambia nome e diventa “Enna Città Studi”

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Enna Bassa diventa ufficialmente “Enna Città Studi“: la giunta, riunita sul palco, annuncia il cambio di denominazione, sancendo così ciò che nei fatti è già realtà da anni. L’Ateneo non è più un elemento avulso dal tessuto sociale cittadino, ma uno dei tratti che ne definisce l’identità.

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L’annuncio è arrivato a sorpresa dal sindaco Mirello Crisafulli durante il concerto organizzato dall’Università Kore in via della Resistenza, nell’ambito delle celebrazioni per la festa di Sant’Anna e delle manifestazioni estive cittadine.

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La scelta arriva in un momento significativo, pochi minuti prima il presidente dell’Ateneo, Cataldo Salerno, aveva auspicato pubblicamente proprio quella denominazione, sottolineando come la presenza dell’Università, delle strutture didattiche e dei servizi per gli studenti avesse ormai trasformato stabilmente il volto del quartiere. Crisafulli ha risposto comunicando prontamente che la giunta aveva già decretato questa scelta che delibererà alla prima seduta, anticipando di fatto la proposta del presidente Salerno, che ne è rimasto sorpreso.

Il pubblico presente al concerto di Deborah Iurato e Women Orchestra – cittadini, studenti, docenti e rappresentanti istituzionali – ha accolto l’annuncio con un lungo applauso.

Sul piano concreto, la decisione non è solo un cambio della toponomastica ma individua ciò che l’area vive già da anni nei fatti, migliaia di studenti provenienti da tutta la Sicilia e da altre regioni, hanno ridisegnato il tessuto commerciale, abitativo ed economico di Enna Bassa. Fino a oggi, però, mancava un riconoscimento formale e quindi istituzionale capace di tradurre questa realtà in identità riconosciuta.

Sul piano politico, la scelta certifica anche una fase nuova nei rapporti tra Comune e Ateneo. Il rapporto personale tra Crisafulli e Salerno, saldo da anni, è alla base di un’intesa istituzionale che punta a rafforzare il ruolo dell’Università nello sviluppo della città.

“Enna Città Studi” diventa così anche un biglietto da visita verso l’esterno, un nome che rende immediatamente riconoscibile la vocazione universitaria della città, in vista di future iniziative comuni tra amministrazione e Ateneo, come il potenziamento della sanità del territorio.