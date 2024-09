Enna Bassa: aggiornamento sulle vie servite dall’erogazione idrica

PUBBLICITÀ

In riferimento all’erogazione idrica di Enna Bassa AcquaEnna comunica l’aggiornamento relativo alle zone servite come di seguito specificato.

Zona Ferrante comprende anche Via Libero Grassi, Via Boris Giuliano e area Mc Donald’s. Zona Santa Lucia comprende anche Via Giuseppe D’Angelo, Via Paolo Borsellino, Via Giovanni Falcone, Viale Borremans, Via della Resistenza, Zona Mugavero (LIDL e aree limitrofe) e Zona Bruchito.

L’erogazione idrica nell’abitato di Enna Bassa è attualmente regolata secondo turnazione ogni sei giorni.