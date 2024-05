Enna: basket, successo per la prima edizione del torneo “n3Xt on3 please!”

PUBBLICITÀ

È stato un vero successo il torneo “n3Xt on3 please!” disputatosi sabato scorso presso il Palazzetto dello Sport di Enna Bassa. Il torneo è stato organizzato dai ragazzi della Consolini Enna che hanno disputato la Divisione Regionale 3 FIP.

“Non possiamo che essere soddisfatti – dice l’amministratore unico della polisportiva Michelangelo Milano -. È stato un momento di ritrovo perché tanti nostri ex atleti hanno fatto il possibile per esserci, nonostante si trovino fuori sede per lavoro”.

All’evento hanno partecipato tanti atleti provenienti da gran parte della Sicilia, Acireale, Capo d’Orlando, Trapani, Caltanissetta, tutti coinvolti in sfide 3 contro 3, da oggi divenuta anche disciplina olimpica, oltre che sport giocato in tutto il mondo e nei campetti di tante città.

Quattro le categorie, esordienti, under 13, under 15, under 19 e senior. 94 i partecipanti, l’evento ha dovuto chiudere anzitempo le iscrizioni per raggiungimento del numero massimo di squadre.