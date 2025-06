Enna, basket: si chiude una stagione entusiasmante per la Consolini

PUBBLICITÀ

Si chiude una stagione straordinaria per la sezione cestistica della Consolini Enna, ma è solo una pausa: il progetto continua! La società ennese, punto di riferimento per lo sviluppo dei giovani talenti del territorio, ha dimostrato ancora una volta la sua forza e la validità del percorso di crescita proposto.

Quest’anno la Consolini Enna ha partecipato a tutti i campionati minibasket presentando anche due squadre per categoria, sia Scoiattoli che Aquilotti. Un impegno coronato dalla sorprendente e meritata vittoria del campionato Esordienti, dove i giovani atleti hanno dominato il calendario vincendo tutte le partite.

L’entusiasmo non ha riguardato solo il settore giovanile, ma ha coinvolto anche la prima squadra. Nonostante non siano stati raggiunti gli obiettivi sperati, il sostegno del pubblico, sia in casa che in trasferta, è stato un chiaro segno dell’attaccamento alla società. Diversi giovani della Consolini Enna hanno avuto l’opportunità di vivere esperienze importanti, richiesti da altre società per campionati di eccellenza. Un riconoscimento della qualità del lavoro svolto.

“Siamo felici della crescita dei nostri atleti – ha dichiarato Francesco Milano, referente del settore cestistico – sono rimasto sorpreso dal progresso di tutti. Il merito è delle famiglie che credono nel nostro lavoro e dei nostri validissimi tecnici, sempre più aggiornati con i modelli federali e molto competenti in materia”.