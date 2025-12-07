Enna, basket giovanile: successo per il raduno FIP

PUBBLICITÀ

Un’intensa e proficua mattinata di basket giovanile ha animato il Palazzetto dello Sport di Enna Bassa con il raduno dell’annata 2013, organizzato dal Settore Giovanile della FIP Sicilia.

L’appuntamento, di grande rilevanza per la formazione dei futuri cestisti siciliani, ha coinvolto circa 50 atleti provenienti dalle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, desiderosi di mettersi alla prova sotto la guida federale.

Tra le società del territorio presenti, la Consolini Enna, storica realtà del basket locale, ha contribuito all’evento schierando cinque dei suoi giovani atleti. A sottolineare la sinergia tra Federazione e società, lo staff tecnico federale, coordinato dal Responsabile Tecnico Territoriale Ignazio La Bua, ha visto la preziosa partecipazione dei tecnici della Consolini, Giuseppe Beccaria e il preparatore fisico Alessandro Vultaggio.

Testimonianza dell’attenzione per la crescita del movimento è stata la presenza del Consigliere Regionale FIP Francesco Cavallo, che al termine dell’allenamento ha espresso grande soddisfazione: “Siamo molto soddisfatti del livello dei nostri atleti, che stanno facendo bene anche nei rispettivi campionati di categoria. Questo raduno dà ai tecnici regionali e a quelli delle varie società un ottimo segnale per continuare a far bene”.

L’evento ha segnato il gradito ritorno di un raduno federale a Enna dopo diverso tempo, e Cavallo ha voluto ringraziare quanti hanno contribuito al successo: “Ringrazio l’Amministrazione Comunale, in primis l’Assessore Campanile, per questa opportunità che ci è stata data. Un ringraziamento particolare va anche al Responsabile della Consolini, Francesco Milano, per la collaborazione e per il suo operato qui ad Enna, per il bene della Federazione”.

Guardando al futuro, il Consigliere ha concluso manifestando gratitudine e nuove aspettative: “Non ci fermeremo a questo solo appuntamento; confidiamo in altri incontri ad Enna, sfruttando la centralità della città e la tanta disponibilità del Comune”.