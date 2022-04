Enna: bando per l’efficientamento e la manutenzione della pubblica illuminazione

Sarà pubblicato nei prossimi giorni il bando relativo al Project Financing per l’efficientamento e la manutenzione della pubblica illuminazione del Comune di Enna. A darne notizia il sindaco Maurizio Dipietro e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Alloro che ha curato, unitamente agli uffici, la redazione del progetto e del bando connesso.

In particolare, la pubblicazione avverrà il 15 aprile sulla Gazzetta Ufficiale Europea, il 19 aprile sul sito internet istituzionale del Comune, il 22 aprile sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, mentre la gara verrà espletata il 30 maggio 2022. L’importo del bando è pari a € 7.453.690 per una durata di dodici anni.

“Siamo soddisfatti per questo ulteriore traguardo raggiunto – dichiara il sindaco Dipietro – che consentirà alla nostra città di fare un significativo passo in avanti in tema di risparmio energetico ed efficienza impiantistica”.

“Il Project Financing sulla pubblica illuminazione e la pubblicazione del relativo bando – aggiunge l’assessore Alloro – rappresenta il giusto coronamento di un lavoro di squadra tra amministrazione e uffici, avviato dal mio predecessore nella delega, l’assessore Dante Ferrari, e consentirà alla nostra città di godere di una pubblica illuminazione al passo con i tempi in tema di qualità e affidabilità, senza dimenticare i vantaggi sul piano economico per il bilancio comunale e, quindi, per la collettività”.