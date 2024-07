Enna: bando “Insediamento giovani e nuovi agricoltori”, incontro all’Urban Center

PUBBLICITÀ

La Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e il Coordinamento Regionale dei Periti Agrari promuovono, in collaborazione con l’Assessorato Regionale Agricoltura, un incontro divulgativo sul bando “Insediamento giovani e nuovi agricoltori”.

PUBBLICITÀ

Il bando interviene a favore di giovani e non che per la prima volta intendono insediarsi in agricoltura con progetti innovativi, utilizzando aiuti economici a fondo perduto messi a disposizione dal Piano di Sviluppo Strategico della PAC della Regione Sicilia.

L’evento, con ingresso gratuito e patrocinato dal Comune di Enna, si terrà mercoledì dalle ore 10:30 presso l’Urban Center (Ex Convento dei Cappuccini) a Enna alta.

Saluti istituzionali di Gaetano Savoca, Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Enna, e di Giancarlo Vasco, Assessore agricoltura Comune di Enna. Interventi a cura del. Dott. V. Carlino, Dirigente del Dipartimento Regionale Agricoltura, del Dott. R. Saia, Dirigente del Dipartimento Regionale Agricoltura, e del Dott. A. Puleo, Funzionario Direttivo del Dipartimento Regionale Agricoltura. Conclusioni di Salvatore Fiore, Presidente Federazione Ordini Dott. Agronomi e Dott. Forestali Regione Sicilia.