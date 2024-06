Enna: bambina si ferisce in un’area giochi e viene portata al pronto soccorso

PUBBLICITÀ

Ieri per una bambina di 10 anni un tranquillo pomeriggio in un’area giochi si è trasformato in una corsa in pronto soccorso con l’ambulanza. La piccola, in compagnia dei suoi genitori, si trovava nella bambinopoli presso la zona di Montesalvo, a Enna alta, e spensierata stava giocando sull’altalena, quando una delle due sedute, non ancorata alla struttura portante, l’ha colpita al volto.

In seguito all’immediato sanguinamento i genitori hanno chiamato il 118, recandosi con la piccola in ospedale per accertare la gravità del trauma subito. Cinque i giorni di prognosi stabiliti dai medici.

I vigili urbani, contattati dai familiari della bimba, sono intervenuti transennando l’area che stamane però era ugualmente fruita dai cittadini, inconsapevoli del pericolo.

È evidente che quanto accaduto si sarebbe potuto evitare con una semplice manutenzione ordinaria.

Angela Montalto