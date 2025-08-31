Enna: “Back to school”, al via laboratorio di fine estate alla Galleria Civica

PUBBLICITÀ

Partirà domani, lunedì 1 settembre, il laboratorio di fine estate “Back to school”, promosso dall’Associazione Galaria e ospitato presso la Galleria Civica di Enna. L’iniziativa, pensata per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni nel rientro a scuola, si svolgerà fino al 14 settembre con un programma ricco di attività artistiche e ricreative, tra cui un laboratorio che coniugherà inglese e disegno.

Le attività si terranno con due fasce orarie: dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

Il costo di partecipazione è di 60 euro per entrambe le settimane.