Enna: Babbo Natale porta gioia e solidarietà con l’Associazione La Tenda

Sabato scorso Babbo Natale ha fatto tappa presso l’associazione La Tenda ETS ODV di Enna, portando allegria e gioia e distribuendo regali a tutti i bambini presenti. L’associazione ha voluto creare un momento di condivisione e incontro fra utenti, volontari e benefattori durato un’intera giornata. Una festa all’insegna dell’integrazione, con distribuzione di generi alimentari, pranzo, merende e tombolata.

Non tutti, durante queste feste, hanno la possibilità di riunirsi, mangiare insieme, scambiarsi regali e auguri; non solo perché si è poveri, ma anche perché si è soli o lontani da casa. L’associazione è come una famiglia, a cui ci si può rivolgere quando si ha bisogno di qualcosa o semplicemente di una parola di conforto e di sostegno in un momento di difficoltà.

Anche a Natale, l’associazione ha voluto essere vicina agli utenti, soprattutto ai più piccoli, che hanno potuto scartare doni e trascorrere ore di divertimento insieme.

L’iniziativa ha coinvolto tutta la città. Nelle settimane precedenti, alcune classi del plesso Garibaldi hanno raccolto e confezionato giocattoli e biglietti di auguri insieme ai volontari dell’associazione e alle insegnanti. Diversi esercenti della zona hanno contribuito alla realizzazione del pranzo e della merenda o hanno raccolto regali sospesi. Inoltre, vanno ricordati i numerosi pacchi amorevolmente confezionati dagli ennesi, contenenti qualcosa “di caldo, qualcosa di buono e qualcosa con cui giocare”.

Il presidente dell’Associazione La Tenda, Biagio Scillia, ringrazia, oltre ai volontari, tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata, ovvero: Tavola Calda Umbriaco, M4, GM Home, Bonasera Bevande e Mangimi, F.C. Enna, Donner Bar, Panificio Sant’Antonio, Fontanazza Tabacchi, Panificio La Spiga d’Oro, Panificio Schimmenti e Confartigianato Enna.