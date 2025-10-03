Enna: avviati i lavori di manutenzione idraulica su torrenti e vallone di Pergusa

PUBBLICITÀ

Sono stati avviati lo scorso mercoledì 1° ottobre i lavori, finanziati dall’autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, relativi agli interventi urgenti di manutenzione e sistemazione idraulica su tre tratti del reticolo idrografico comunale: due sul torrente Torcicoda (Via Longi e Contrada Cannizzaro) e uno sul vallone tributario del Lago di Pergusa.

La consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria “Trasporti e Movimenti Terra S.r.l.” è avvenuta alla presenza del Prof. Ing. Gabriele Freni (progettista), Arch. Antonino Canale (Direttore dei lavori), Ing. Roberto Cecchini (Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione), Dott.ssa Agr. Carmelinda Pane (RUP), dott. Vincenzo Bonanno (Responsabile gare e contratti) e dell’Assessore Comunale alle Politiche ambientali, Parchi e ville, Verde pubblico dott. Giancarlo Vasco.

I lavori svilupperanno le attività di pulizia dell’alveo e scerbamento con rimozione di ceppaie nelle fasce fluviali per ripristinare la capacità di deflusso; completamento delle protezioni spondali in gabbioni in sinistra idraulica sul torrente Torcicoda per la difesa di fabbricati e viabilità (Via Longi e Contrada Cannizzaro).

Gli interventi sono mirati a ridurre il rischio di esondazione in occasione di eventi meteorici intensi, a contenere i processi erosivi spondali a tutela di abitazioni (Via Longi) e della strada comunale in Contrada Cannizzaro, e a mantenere la capacità di deflusso naturale nel vallone di Pergusa, in coerenza con le misure di tutela della Riserva Naturale Speciale “Lago di Pergusa”.

“Gli interventi programmati – spiega l’Assessore Vasco – rivestono una grande importanza in generale per la salvaguardia del territorio e, in particolare, perché consentiranno di dare ossigeno al Lago di Pergusa, per la cui sopravvivenza ci stiamo spendendo e continueremo a farlo”.

I lavori si completeranno entro 80 giorni.