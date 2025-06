Enna: avviata una raccolta fondi per supportare le cure alla piccola Nora Franzone

PUBBLICITÀ

Un nuovo aiuto per Nora Franzone. È l’appello lanciato in questi giorni per aiutare la piccola ennese che lotta contro un tumore e che ha già mosso la solidarietà di molti.

Nora è una bambina che compirà 6 anni a novembre e lotta contro un retinoblastoma bilaterale, un tumore oculare che si sviluppa dalle cellule della retina. Le fu scoperto quando aveva otto mesi e da quel momento ha iniziato a lottare contro questo tumore causato da una delezione del cromosoma 13Q e tra le cui conseguenze c’è anche un ritardo nella crescita.

Nell’agosto del 2020 Nora iniziò il trattamento chemioterapico nell’occhio destro e tutto sembrò andare bene, almeno fino a dicembre 2024, quando il tumore si è svegliato nell’occhio sinistro; le cure chemioterapiche iniziate a marzo avevano permesso di cristallizzare il tumore, ma nei giorni scorsi è stato scoperto che il retinoblastoma è ricomparso e questo ha indotto i medici a riprendere con urgenza le cure.

A seguire con professionalità Nora è il reparto di Pediatria Oculustica Oncologica dell’ospedale “Le Scotte” di Siena, struttura di rilievo nazionale e di alta specializzazione.

Nora, che è una forza della natura per la sua determinazione, oggi ha fatto qualche passo in avanti nelle attività quotidiane e mangia in autonomia anche grazie al lavoro compiuto dalla cooperativa “I Corrieri dell’Oasi” con i costi sostenuti direttamente dalla famiglia Franzone. Accanto alla piccola ennese è sempre presente la famiglia, con papà Gaetano, mamma Noemi e la sorella Gaia. Nora dovrà convivere a vita con la malattia e questo impone grandi sacrifici, soprattutto economici perché i sostegni riconosciuti non bastano.

Nel tempo ci sono state diverse forme di aiuto, amici ma anche sconosciuti, una catena di solidarietà che adesso va ripresa per un ulteriore gesto di amore e vicinanza per aiutare Nora nelle sue cure e la sua famiglia a sostenere questo percorso non semplice. Nel frattempo il papà e la mamma di Nora hanno dato vita all’“Associazione per Nora” dove confluiscono i soldi – sempre rendicontati – donati e gestiti per le cure e l’assistenza della figlia.

La storia di Nora ha commosso tutta Italia ma adesso ha un nuovo bisogno di aiuto e supporto. Ecco quindi un nuovo più forte appello per sostenere lei e la sua famiglia con una raccolta fondi tramite la piattaforma “GoFundMe” ( https://www.gofundme.com/f/8qmh3-aiutiamo-nora?utm_campaign=man_sharesheet_dash&utm_medium=customer&utm_source=whatsapp&lang=it_IT&attribution_id=sl%3A53c9847d-05b2-4dc2-a399-150556b3a7b9&ts=1750670178 )

Per sostenere la causa di Nora è già a disposizione l’Iban IT95C0623016800000015066801 intestato ad “Associazione per Nora Onlus”.