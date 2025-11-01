Enna: avviata la procedura per l’affidamento in gestione del Palapisciotto

PUBBLICITÀ

Il Comune di Enna ha avviato l’iter per la gestione del nuovo impianto sportivo comunale “Campi da tennis Palapisciotto Club House” , ubicato in contrada Pisciotto.

“Considerato che uno degli impianti oggetto della presente procedura è di nuova realizzazione e non è mai stato precedentemente messo in esercizio – si legge sul sito del Comune – l’affidamento della gestione presenta un carattere in parte sperimentale”.

Non essendo disponibili dati storici relativi all’utilizzo della struttura, infatti, “non è allo stato possibile determinare con precisione il valore economico della gestione né prevedere l’effettiva utenza potenziale del servizio”.

L’affidamento si configura quindi come una fase di avvio e di prima sperimentazione gestionale, finalizzata a consentire l’attivazione del servizio al pubblico e la verifica delle condizioni di sostenibilità economica e organizzativa. Tenuto conto di tali circostanze, la durata della concessione è fissata in cinque anni, “periodo ritenuto congruo a consentire al concessionario l’ammortamento degli investimenti iniziali, nonché l’avviamento e la stabilizzazione delle attività connesse alla gestione del servizio”.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link https://www.comune.enna.it/novita/notizia/485/BANDO_DI_GARA_PER_L_AFFIDAMENTO_IN_GESTIONE_DELL__IMPIANTO_SPORTIVO_COMUNALE_CAMPI_DA_TENNIS_PALAPISCIOTTO_CLUB_HOUSE