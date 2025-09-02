Enna: avviata la gara per i lavori di sistemazione idraulica in contrada Pisciotto

PUBBLICITÀ

Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha inviato una nota di risposta alla richiesta di informazioni avanzata dal sindaco Maurizio Dipietro, trasmessa anche al Prefetto di Enna, in merito all’avvio dei lavori di sistemazione idraulica in contrada Pisciotto, in via Ottavio Catalano ad Enna

Nella comunicazione si legge: «Si comunica che è stata esperita tramite piattaforma appalti della Regione Sicilia, la Procedura di Gara negoziata ex art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori, con termine di presentazione delle offerte il 25/08/2025. Per le operazioni di individuazione definitiva della ditta esecutrice dei lavori, è stato nominato il Seggio di Gara, che ha fissato la prima seduta pubblica nei primi giorni di settembre».

La nota è firmata dal Responsabile Unico del Progetto, arch. Paolo Fulco, e dal dirigente del Servizio S.10, dott. geol. Filippo A. Spagnolo.