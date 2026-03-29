Enna, Avs: “Delusi dalla candidatura di Crisafulli proposta dal Pd”

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Dopo l’indicazione di Mirello Crisafulli come candidato a sindaco da parte del Partito Democratico ennese, arriva la presa di posizione di Francesco Longo per Alleanza Verdi Sinistra – Enna.

“Quando il vecchio avanza è inevitabile che qualsiasi prospettiva nuova e fresca arretri”, afferma Longo in apertura della dichiarazione.

“Benché non sorpresi, siamo molto delusi dalla scelta del Partito Democratico ennese di avanzare la candidatura a sindaco di Mirello Crisafulli. Avevamo auspicato un rinnovamento nei volti e una profonda discontinuità da un modo di fare politica da noi da sempre distante. Lo abbiamo detto più volte, con un comunicato stampa e nell’unico tavolo di coalizione tenutosi a gennaio di quest’anno”, prosegue la nota.

Nel testo, Alleanza Verdi Sinistra sottolinea la propria distanza rispetto alla scelta del Pd: “Pensiamo che Enna abbia bisogno di trovare il coraggio e la forza di guardare al futuro e di voltare pagina. Il Partito Democratico ennese ha scelto invece di guardare indietro e non ha saputo o voluto tracciare un percorso condiviso e unitario. È stato sordo rispetto alle posizioni delle altre forze progressiste, assente sul piano delle interlocuzioni e per finire ha messo sul tavolo un profilo esplicitamente divisivo”.

La dichiarazione si chiude con una presa di distanza dal percorso politico avviato dal Pd: “Alleanza Verdi Sinistra non farà parte di questo percorso e non ci resta che prendere atto del fatto che Il PD sta assumendo la responsabilità di rompere il campo largo evidentemente guardando verso altri e contraddittori schemi”.