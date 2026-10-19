Enna, AVS chiede un confronto provinciale tra le forze del campo largo

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Il rappresentante di Alleanza Verdi Sinistra Aldo La Ganga interviene dopo l’incontro che si è svolto ieri alla Galleria Civica di Enna con l’europarlamentare Giuseppe Antoci, al quale ha partecipato insieme a Francesco Longo e Peppe Amato. L’incontro è stato organizzato dal Movimento 5 Stelle.

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«Desidero ringraziare la responsabile provinciale del Movimento 5 Stelle, Rosalba D’Accorso, per l’invito e per l’ottima organizzazione dell’iniziativa» comunica La Ganga, che sottolinea quindi la posizione di AVS sulle prospettive politiche del territorio: «Anche in questa occasione, come Alleanza Verdi Sinistra, abbiamo espresso con chiarezza le nostre proposte e le nostre idee per contribuire a far uscire il nostro territorio dalle “secche” in cui si è cacciato, indicando la necessità di un percorso politico serio, credibile e condiviso, capace di dare risposte concrete ai problemi della nostra provincia».

Nel suo intervento, il rappresentante di AVS richiama anche la necessità di un confronto tra le forze politiche che si riconoscono nel campo largo: «Abbiamo inoltre evidenziato la necessità di promuovere un incontro provinciale tra tutte le forze politiche e i soggetti che si riconoscono nel campo largo, per avviare un confronto franco e costruttivo, fare chiarezza sulle prospettive comuni ed evitare fughe in avanti che nulla hanno a che vedere con la costruzione di un autentico progetto politico progressista. È fondamentale comprendere che un percorso comune non può nascere da iniziative individuali o da scelte non condivise, ma dal confronto, dal rispetto reciproco e dalla volontà di costruire insieme un’alternativa credibile per il futuro del nostro territorio».

La Ganga conclude richiamando il tema della responsabilità politica e della partecipazione: «Ricordo a tutti noi che la politica è una cosa seria. È la scienza e l’arte di governare, organizzare e amministrare una comunità, regolando la vita pubblica e la convivenza civile sulla base di ideali, valori e pratiche che accomunano chi sceglie di mettersi al servizio della collettività. È da questa idea di politica, fondata sulla responsabilità, sulla partecipazione e sulla condivisione, che dobbiamo ripartire».