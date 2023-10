Enna avrà l’emodinamica? Nominata intanto la commissione giudicatrice

PUBBLICITÀ

Questa domanda è stato un tormentone per anni tra i medici coinvolti e soprattutto tra i cardiopatici desiderosi di essere trattati e salvati nella loro città. Dopo il via libera della Regione e l’accelerazione dell’Asp di Enna il 6 ottobre 2023, con delibera, è stata nominata la commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e impiantistica per l’emodinamica dell’ospedale Umberto I di Enna, oramai prevista nella rete ospedaliera regionale.

PUBBLICITÀ

La commissione è così composta: Salvatore Mingrino, dirigente dell’unità operativa semplice “Gare e servizi” di Enna, in qualità di presidente; Alessandro Di Giorgio, componente esperto tecnico e Silvano Marletta componente esperto giuridico.

“Un altro passo in avanti è stato fatto – commenta il cardiologo Lello Vasco, primario storico della cardiologia di Enna da luglio in pensione -. Conosco bene le difficoltà che è stato necessario superare per raggiungere questo risultato. Adesso la commissione dovrà con celerità esaminare le offerte pervenute e procedere all’aggiudicazione della gara. Se tutto procederà come spero presto inizieranno i lavori nei locali dove sarà allocata l’emodinamica”.

L’Umberto I, dopo anni di attesa, si doterà di due sale di emodinamica – ci spiega il dottore Vasco, che da anni lavora per raggiungere questo obiettivo – una sala ibrida, che permetterà l’esecuzione di interventi a ridotta invasività. Quest’ultima, al di fuori del blocco operatorio ma con medesime caratteristiche di sicurezza, vedrà un’equipe multidisciplinare affrontare delicati interventi di trattamento percutaneo di patologie valvolari cardiache.

“L’accelerazione per il raggiungimento dell’obiettivo voluta dal commissario straordinario Francesco Iudica, che ha ascoltato il bisogno della comunità ennese espressa anche dalla politica locale e l’impegno profuso dal professore Marco Barbanti, nuovo primario del reparto, sono stati determinanti affinché il processo di sviluppo della Cardiologia non si arrestasse”.

Accelerazione e celerità, sono le parole impiegate da Vasco; ma questo dinamismo – si domandano anche i politici locali – esiste? In questi undici giorni dalla nomina della commissione, cosa è stato fatto?

Angela Montalto