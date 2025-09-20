Enna: Avis ricorda Livatino con una giornata di donazione e l’inaugurazione di una scultura

PUBBLICITÀ

Una giornata speciale di solidarietà e memoria è in programma domani, domenica 21 settembre, a Enna, in occasione della ricorrenza dell’uccisione del giudice Rosario Livatino. L’Avis comunale promuove infatti una doppia raccolta di sangue in autoemoteca, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e ricordare i magistrati uccisi dalla mafia.

Le donazioni si terranno la mattina dalle 8:30 alle 12:00 in piazza Mazzini e il pomeriggio dalle 17:30 alle 23:00 in piazza VI Dicembre. Alle 10:30 è inoltre prevista l’inaugurazione di una scultura dedicata ai donatori di sangue, realizzata dal maestro Mario Termine e collocata nell’aiuola di piazza Mazzini. L’opera, simbolo di altruismo e impegno civico, vuole essere un riconoscimento concreto alla generosità di quanti, con un gesto silenzioso e gratuito, contribuiscono ogni giorno a salvare vite.

«Donare il sangue è un gesto semplice ma potentissimo – spiegano dall’Avis –: si può diventare eroi anonimi, cambiando la vita di qualcuno che non si conosce, ma che sarà grato per sempre».

La necessità di sangue, ricordano dall’associazione, non si ferma mai e spesso le sacche raccolte non bastano a coprire i fabbisogni degli ospedali. Per questo è fondamentale promuovere il ricambio generazionale e diffondere la cultura della donazione consapevole.

«In una giornata in cui si ricorda il sacrificio del giudice Livatino – sottolinea l’Avis – il gesto del dono assume un significato ancora più profondo».

Per prenotare la donazione o avere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 380 2195246. I volontari Avis saranno a disposizione dei cittadini nelle due piazze ennesi.