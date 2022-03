Enna: Avis propone giornata di raccolta sangue a favore dell’Ucraina

Una giornata di raccolta sangue a livello nazionale da parte di tutte le Avis della penisola: è l’iniziativa lanciata dall’Avis di Enna.

“I valori della nostra associazione – scrive l’Avis comunale – ci portano a non distogliere lo sguardo da quei bambini indifesi e da quei gruppi sanguigni cuciti sul loro petto, ribadendo sempre con fermezza che il sangue si dona e non si versa”.

“In quanto associazione di volontariato, promotrice di altruismo e solidarietà, portatrice di vita mediante la donazione del sangue – proseguono dall’Avis di Enna – pensiamo sia giusto aiutare concretamente la popolazione ucraina. Per fare in modo che il nostro aiuto sia concreto, proponiamo una giornata di raccolta nazionale, da parte di tutte le Avis della nostra penisola. Insieme, uniti per la pace, possiamo salvare la vita di molte persone, come sempre in forma anonima, gratuita e volontaria. Tutte le sacche raccolte saranno destinate ai feriti di questa inconcepibile e ingiustificabile guerra, che colpisce i più fragili e gli innocenti”.

“Confidiamo in Avis nazionale, nel suo presidente e in tutti i volontari – concludono dalla sezione ennese – per poter realizzare questo progetto, mettendo, ogni sezione, a disposizione mezzi e personale affinché si possa porre fine alla guerra con l’altruismo e la generosità che da sempre contraddistingue tutti i donatori”.