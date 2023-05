Enna: Avis, percorso di tutoraggio con 60 giovani volontari provenienti da tutta la Sicilia

L’Avis regionale con l’Avis nazionale e il Servizio Civile Universale, in riferimento al progetto “Ti invito a donare – Sicilia”, ha organizzato gli scorsi 9 e 10 maggio un percorso di tutoraggio, che vede alternare momenti collettivi interattivi e lavori individuali, con 60 giovani volontari provenienti da tutta la Sicilia. L’iniziativa si è svolta ad Enna presso l’Hotel Federico II.

Con la collaborazione dell’Avis comunale, è stato presente il Centro per L’impiego Enna – Eures Enna, con la dottoressa Monica Scifo e la collaboratrice Vincenza Emma. I giovani volontari hanno potuto così approfondire l’importanza dei centri per l’impiego, che si occupano non solo di conciliare la domanda con l’offerta di lavoro, ma anche di avviare percorsi di formazione e aggiornamento.