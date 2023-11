Enna: Avis incontra gli studenti per parlare dell’importanza della donazione di sangue

PUBBLICITÀ

Dopo anni di stop a causa della pandemia, i volontari dell’Avis comunale di Enna sono finalmente tornati ad incontrare gli studenti delle scuole ennesi. Il calendario degli appuntamenti si è aperto con le classi quinte del Liceo classico “Napoleone Colajanni” e dei Licei delle Scienze umane e Musicale “Dante Alighieri”.

I volontari avisini, affiancati dalla professionalità del Dott. Angelo Contrino, in servizio al Centro trasfusionale dell’Umberto I di Enna, hanno illustrato agli studenti i requisiti e la procedure per diventare donatori di sangue.

L’incontro è stato accolto con entusiasmo dagli studenti, diversi hanno espresso la volontà di diventare donatori di sangue e altri hanno rivalutato il loro scetticismo nei confronti della donazione.

“Tornare nelle scuole – evidenzia la presidente dell’Avis di Enna Maria Elena Spalletta – era fondamentale. Una buona parte dei nostri donatori ha un’età compresa tra i 18 e 30 anni e molti di loro hanno conosciuto il mondo della donazione grazie ad incontri come questo. Diffondere – aggiunge la presidente – la cultura del dono nei nostri giovani significa far crescere cittadini consapevoli dell’importanza che dieci minuti del nostro tempo hanno per chi lotta contro la morte”.