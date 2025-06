Enna: Avis in moto per la solidarietà, successo per la IX Motopasseggiata

PUBBLICITÀ

Si è svolta domenica scorsa la IX Motopasseggiata organizzata dall’Avis comunale di Enna, un evento all’insegna della passione per le due ruote, ma soprattutto della condivisione.

Il rombo di circa cento moto, l’entusiasmo dei partecipanti e duecento chilometri percorsi tra i paesaggi siciliani, partendo da Enna e attraversando Leonforte, Nissoria, Bronte, Randazzo, Santa Domenica Vittoria, Floresta e Ucria, con destinazione Castell’Umberto, dove motociclisti e volontari sono stati accolti dall’Avis comunale, presieduta da Riccardo Scurria.

Grazie alla collaborazione di Enna Centauri, del Moto Club Polizia di Stato, dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato – Gruppo motociclisti Enna – e al patrocinio dei Comuni di Enna e Castell’Umberto, è stato possibile unire due realtà regionali in una giornata all’insegna della spensieratezza e della socialità, con momenti di aggregazione durante le soste e la pausa pranzo.

“La motopasseggiata – sottolinea la presidente Maria Elena Spalletta – è un evento che sta molto a cuore all’AVIS di Enna, non è solo un evento ricreativo, ma ci consente di rafforzare i legami con altre Avis e fare rete, fondamentale nell’associazionismo perchè solo insieme si può fare di più. Ringraziamo – continua la presidente – gli amici dell’Avis di Castell’Umberto per aver accolto con entusiasmo la nostra proposta e aver organizzato al meglio la nostra sosta nel comune del messinese”.

A seguire i partecipanti anche l’autoemoteca, gestita dall’Avis di Enna, per lanciare, chilometro dopo chilometro, l’importanza della donazione del sangue: un gesto semplice ma di fondamentale importanza per salvare vite, soprattutto nel periodo estivo, in quanto è proprio in questo periodo che si registra un calo delle donazioni, ma non della richiesta.

L’appello dell’Avis è quello di recarsi a donare, da lunedì a sabato, dalle 8:00 alle 11:00, presso il Centro Trasfusionale di Enna, oppure di contattare l’Associazione per prenotare la donazione in autoemoteca.