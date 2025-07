Enna: Avis, grande partecipazione a “Fai il pieno di salute. Donare è benessere”

PUBBLICITÀ

Si è conclusa con profonda emozione e straordinaria partecipazione l’undicesima edizione di “Fai il pieno di salute. Donare è benessere”, l’evento organizzato dall’AVIS Comunale di Enna, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Confraternita Maria SS. della Visitazione, in occasione dell’apertura del simulacro della Patrona della città.

Domenica e lunedì scorsi, l’incantevole Piazza Duomo ha fatto da cornice alla solidarietà e alla musica trasmettendo un messaggio condiviso di speranza e partecipazione.

Domenica mattina, grazie alla disponibilità dell’autoemoteca dell’ASP, concessa in comodato d’uso all’AVIS Comunale di Enna, sono state effettuate donazioni e predonazioni di sangue. È stato un momento prezioso soprattutto per far fronte al calo fisiologico delle donazioni nel periodo estivo, ma soprattutto per educare al dono, grazie alla presenza attiva delle associazioni ASIM, AIL, Happy Smile e ADMO, che hanno animato la piazza con stand, sorrisi, testimonianze e gesti concreti di volontariato.

Il culmine emotivo è arrivato lunedì sera, con l’attesissima esibizione della Banda musicale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione di Enna, diretta dal Maestro Carmelo Capizzi e presieduta da Massimo Brugognone. La musica ha scaldato i cuori, con un programma variegato e toccante, arricchito dalle voci e dai suoni del tenore Antonino Interisano, del flautista Antonio Milana e del sassofonista Mario Grimaudo. La banda ha saputo incantare i presenti, regalando momenti di grande emozione e suggestione. A condurre la serata Elisa Di Dio, grande donatrice avisina.

“Siamo profondamente grati alla città di Enna per la straordinaria partecipazione – ha dichiarato la presidente dell’AVIS, Maria Elena Spalletta – e per la grande sensibilità mostrata verso la donazione del sangue. Questo evento dimostra che, quando le energie positive si uniscono, possono nascere occasioni davvero straordinarie. Questa è la forza del volontariato: persone che scelgono di esserci, mettendo il bene comune al primo posto. Ringraziamo di cuore i nostri donatori, perché senza di loro nulla sarebbe possibile”.

L’estate dell’AVIS di Enna continua per garantire le scorte di sangue nel periodo estivo: l’autoemoteca sarà presente per le vie della città il 19 luglio e il 10 agosto con donazioni serali. I volontari avisini invitano alla donazione del sangue soprattutto in questo periodo dell’anno perchè la necessità è in aumento a differenza delle donazioni che subiscono un calo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 380 219 5246.