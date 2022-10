Enna: Avis, giornata del dono all’Istituto Lincoln

Il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo, in occasione della “Giornata del dono 2022” del 4 ottobre – iniziativa nazionale promossa ogni anno dall’Istituto Italiano della Donazione – sta coordinando diverse iniziative nelle quattro province per celebrare, nelle varie forme che accompagnano l’attività dei volontari degli Enti del Terzo Settore, la cultura del dono. Le iniziative saranno anche l’occasione di promuovere “Io dono così – Giovani che cambiano il mondo”, evento nazionale per i giovani in occasione di Bergamo Capitale italiana del Volontariato. Il CSVE parteciperà con dieci giovani volontari siciliani che aderiranno alla manifestazione nazionale, accompagnati da un operatore in occasione dell’incontro nazionale.

Ad Enna si terrà l’iniziativa “La cultura della donazione del sangue e degli organi e tessuti” dalle 10:30 alle 13 presso l’Istituto “Lincoln”, momento di informazione e formazione, screening e donazione a cura delle Associazioni ADMO, AVIS e Fratres.

Saranno presenti il sindaco di Enna Maurizio Dipietro, il presidente regionale Avis Salvatore Calafiore e il primario del centro trasfusionale dell’Umberto I di Enna Francesco Spedale.

La Presidente dell’Avis Comunale di Enna Maria Elena Spalletta, rivolgendosi ai volontari: “Cari donatori, nel ringraziare chi ha risposto ai nostri appelli e alle nostre chiamate e si è recato a donare, chiediamo a chi non lo ha ancora fatto di effettuare la donazione. La necessità di sangue non è finita e mai finirà. Serve sangue ogni giorno. Ci sono gli interventi chirurgici programmati e quelli d’urgenza. Ci sono gli incidenti, i parti, i pazienti che hanno bisogno di trasfusioni salvavita o di farmaci emoderivati. La nostra autoemoteca non si fermerà. Martedì 4 ottobre saremo in via Salvatore Mazza ad Enna Bassa (davanti il liceo Linguistico) e domenica 9 ottobre saremo in piazza San Cataldo. Al Centro Trasfusione si può donare da lunedì a sabato, dalle 8:30 alle 11. Chiediamo un aiuto particolare ai donatori di piastrine, c’è bisogno di voi. Per tutte le informazioni, noi siamo sempre a vostra disposizione ai numeri 3802195246 e 3451488513”.