Enna: Avis, formazione per i giovani volontari del servizio civile universale

In Avis Sicilia continua la formazione generale rivolta ai giovani volontari del Servizio Civile Universale. Arrivati a Enna giovedì e fino a domenica, i volontari hanno incontrato formatori accreditati e incontreranno gli esperti nei vari settori di competenza per rafforzare le conoscenze sulla donazione del sangue e del plasma in Sicilia, assieme alle normative e a tutto ciò che attraverso la comunicazione possa migliorare la promozione e sensibilizzazione sul tema.

La presenza ai lavori del consigliere nazionale e referente del servizio civile di Avis Sicilia Salvatore Mandarà ha dato un’impronta forte in tema di pratiche di comunità e di valori sociali.

Le forme di cittadinanza attiva, la comunicazione interpersonale, la gestione dei conflitti, la visione di slide e di video sull’importanza di essere volontari di Servizio Civile Universale con formatori competenti, saranno le attività dei prossimi giorni coordinate dalla segretaria Anna Rita Crucetta.

Ha aperto i lavori il presidente regionale Salvatore Calafiore, che ha tracciato le linee guida del programma delle quattro giornate di formazione con la visita al centro trasfusionale di Enna.