Enna, Avis: due giorni di prevenzione, volontariato e musica in Piazza Duomo

In occasione dell’apertura del simulacro della Patrona ennese, Maria Santissima della Visitazione, l’AVIS Comunale di Enna ha organizzato la manifestazione “Fai il pieno di salute. Donare è benessere”, giunta alla sua undicesima edizione: due giorni dedicati al dono, alla prevenzione e alla cultura, nel cuore della città. L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Enna e la collaborazione della Confraternita Maria SS. della Visitazione, animerà Piazza Duomo con un ricco programma rivolto a tutta la cittadinanza.

Ieri è stata interamente dedicata alla promozione della donazione del sangue e della salute pubblica, con l’autoemoteca AVIS. Presenti anche l’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) per la tipizzazione per il midollo osseo, un’azione semplice ma potenzialmente salvavita. Presenti i volontari di AISM e AIL, che hanno offerto informazioni su come avvicinarsi al mondo del volontariato, e operatori per la misurazione gratuita della massa corporea, nell’ambito di un’attività di prevenzione rivolta a tutta la cittadinanza.

“Donare è un atto d’amore che unisce la comunità – spiega la presidente dell’Avis Maria Elena Spalletta – e in un’occasione così sentita come la festa della Patrona vogliamo ricordare a tutti l’importanza di compiere gesti concreti che fanno bene agli altri e a sé stessi”.

Stasera, alle 21.00 ci sarà un evento musicale di grande rilievo, presentato da Elisa Di Dio. Si terrà l’esibizione della Banda Musicale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Enna, diretta dal maestro Carmelo Capizzi, con la partecipazione dei maestri solisti Antonino Interisano

(tenore) , Antonio Milana (flautista) e Mario Grimaudo (Sassofonista). L’evento, aperto gratuitamente al pubblico, è stato organizzato da AVIS Comunale di Enna, sarà un’occasione per unire musica, impegno sociale e spirito di comunità in una cornice suggestiva e carica di significato per tutti gli ennesi.

“In un momento storico in cui la partecipazione civica e la solidarietà sono più che mai necessari – sottolinea la presidente Spalletta – AVIS Enna propone un doppio appuntamento che va oltre la semplice raccolta sangue. È una chiamata all’azione per tutti i cittadini, invitati a essere parte attiva della comunità attraverso la salute, la musica e il volontariato e lo fa assieme ad altre associazioni, perchè insieme si può fare di più”.