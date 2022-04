Enna: Avis, corsi di BLSD per donatori e sanitari

Nel mese di aprile l’Avis comunale di Enna ha realizzato quattro corsi di BLSD, rivolti a sanitari e donatori, con lo scopo di offrire ai partecipanti l’apprendimento delle manovre per intervenire tempestivamente e in modo efficace in caso di arresto cardiaco, sia nell’adulto che nel bambino.

Durante i corsi, che si sono tenuti presso la sala congressi “A. Mingrino” dell’Umberto I di Enna, sono state anche mostrate le manovre per saper gestire l’ostruzione delle vie aeree, come si utilizza un defibrillatore e l’ importanza dell’app Where are U e soprattutto come sia fondamentale effettuare una corretta chiamata al 112 (numero unico per le emergenze) ed essere determinanti nel dare indicazioni ai sanitari e direttive ad eventuali persone presenti.

I corsi sono stati realizzati grazie alla professionalità della dottoressa Letizia Galtieri (direttore sanitario Avis Enna), del dottor Gaetano Pastro, della dottoressa Maria Rita Bonanno, della dottoressa Silvia Macauda, del dottor Mariano Zingone, del dottor Davide Di Maggio e di Mario Pastro, che hanno messo a disposizione le loro competenze per spiegare al meglio come gestire una situazione che richiede le manovre di rianimazione cardio-polmonare, che permettono di mantenere in vita un soggetto in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Come ha sottolineato il dottor Pastro durante i corsi, è importante conoscere queste manovre in quanto i minuti per intervenire ed evitare danni cerebrali sono pochissimi e non sempre i sanitari riescono ad arrivare sul posto in tempo.

Alla fine del corso, composto da una parte teorica e da una pratica, è stato rilasciato un attestato, dalla validità di due anni, riconosciuto dalla legge.

Anche alcuni digerenti dell’Avis comunale di Enna, assieme al consigliere nazionale per Avis Sicilia Salvatore Mandarà, hanno partecipato al corso perchè è fondamentale anche per chi guida un’associazione essere preparati ad affrontare situazioni di emergenza.

L’associazione ha voluto organizzare questi corsi, nei prossimi mesi se ne terranno altri, per rendere i propri soci, che già salvano delle vite con la donazione del sangue, doppiamente donatori di vita.