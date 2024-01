Enna: autovettura provoca crollo di pilastri e ringhiera al Viale Paolo e Caterina Savoca

PUBBLICITÀ

Nella mattinata di oggi si è verificato il crollo, nella sottostante Via Alessandro Volta, di parte della protezione di Viale Paolo e Caterina Savoca, costituita da pilastri in cemento e ringhiera in ferro.

Il crollo è stato determinato da un’autovettura che si trovava parcheggiata in Largo Rosso e che, a causa della rottura dei freni, si è autonomamente schiantata contro detta protezione, determinandone il crollo.

Non risultano danni a persone mentre si registra il danneggiamento di altre due automobili che si trovavano parcheggiate in Via Volta.

“Grazie al tempestivo intervento del Comune – spiega l’Assessore Francesco Alloro – che sta provvedendo alla messa in sicurezza dell’area interessata, il Viale Paolo e Caterina Savoca non verrà chiuso al transito”.