Alle ore 5.30 circa una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Enna più un’autobotte a supporto sono intervenuti lungo la A19, al chilometro 121 direzione Palermo, per l’incendio di un autotreno. Le cause sono in fase di accertamento. Illeso il conducente. Sul posto anche la Polstrada.

