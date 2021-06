Enna: autotreno in fiamme lungo la A19 direzione Catania

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Enna alle ore 9.40 sono stati allertati per un incendio di un autotreno che trasportava materiale edile. Il sinistro si è verificato lungo la A19 (piazzola miglia) direzione Catania. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una squadra più una in supporto e due autobotti. Nessuna conseguenza per il conducente. La causa dell’incendio è da ricondurre con ogni probabilità a un guasto meccanico. Sul posto anche la Polstrada.

Un’altra squadra dei Vigili del Fuoco di Enna è anche impegnata nello spegnimento di un incendio di sterpaglie al km 158 della A19 in direzione Catania.