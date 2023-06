Enna: automezzo sprofonda per un cedimento del manto stradale in Via Ottavio Catalano

Un automezzo pesante è sprofondato nella giornata di ieri con la ruota anteriore per un cedimento del manto stradale in Via Ottavio Catalano, nei pressi della Villa Farina ad Enna. Anche su questo fatto è intervenuto il circolo di Enna di Gioventù Nazionale che ha chiesto chiarimenti all’assessorato al ramo.

PUBBLICITÀ

“Le ultime piogge che hanno coinvolto la nostra cittadina – ha commentato il responsabile Jacopo Gessaro – hanno nuovamente causato dei danni non indifferenti presso la zona della Villa Farina, dove l’asfalto è ceduto ulteriormente dopo il passaggio di un camion che è rimasto bloccato all’interno della voragine venutasi a creare. Ancora una volta chiediamo che l’assessorato interessato intervenga per fare chiarezza e ristabilisca il prima possibile la viabilità in una zona che è stata per troppo tempo penalizzata. Chiediamo fatti e non parole”.

PUBBLICITÀ

Sul fatto è intervenuto il sindaco Maurizio Dipietro.

“Si ritiene opportuno precisare – ha dichiarato – che lo stesso automezzo stava transitando in quel tratto di strada in violazione di uno specifico divieto di transito ai mezzi pesanti apposto proprio in conseguenza della particolare situazione di dissesto dell’area in questione che, giova ricordarlo, è già oggetto di uno specifico finanziamento la cui relativa progettazione degli interventi di risanamento è in corso di esecuzione per essere avviati in breve tempo. L’autista del mezzo – conclude – è stato ovviamente multato e sarà chiamato in sede civile a rispondere del danno causato”.