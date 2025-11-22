Enna, autogru e soccorso acquatico: due importanti eventi formativi dei Vigili del Fuoco

PUBBLICITÀ

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna ha recentemente ospitato due importanti eventi formativi che hanno visto la partecipazione di personale dei Vigili del Fuoco di Enna e di altre province siciliane.

Il primo corso ha riguardato la formazione di operatori di autogru, che ha visto la partecipazione di 12 operatori dei Comandi di Enna e Caltanissetta. Il corso ha avuto l’obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per operare con sicurezza e efficacia nell’utilizzo di autogru.

Il secondo evento ha riguardato la selezione per soccorritore acquatico dei Vigili del Fuoco, che ha visto la partecipazione dei Vigili del Fuoco dei Comandi di Enna e Catania. La selezione ha avuto l’obiettivo di valutare le abilità e le competenze dei partecipanti nel soccorso acquatico.

“Questi eventi formativi confermano la centralità del Comando di Enna, nella formazione in ambito regionale – ha dichiarato il Comandante Provinciale Arch. Erich Granata –. Comando che si conferma come un polo importante per la formazione dei Vigili del Fuoco in Sicilia”.