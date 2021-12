Enna: autodromo, si sblocca la vertenza dei 10 precari

Il fine anno porta con sé la soluzione per i 10 precari del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa. Domani approda all’Ars, per l’approvazione definitiva, un emendamento, preparato dall’on. Luisa Lantieri (Fi), che prevede lo stanziamento di 170 mila euro per la copertura delle spese di stabilizzazione. Le somme dovranno essere prelevate dal fondo del precariato che possiede ancora capienza. Con questa iniezione finanziaria l’iter dovrebbe essere veramente concluso e per i 10 precari dell’Autodromo sarà finalmente possibile mettere fine alla ventennale “Via Crucis” del precariato con la sottoscrizione dei contratti a tempo indeterminato.

Da parte sua il presidente del consorzio Mario Sgrò attende questo ultimo passaggio per riassaporare una certa serenità all’interno della struttura. Infatti i precari nell’ultimo mese hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente. Quindi occhi puntati su Palermo per capire se finalmente questo ultimo segmento del lungo ed estenuante percorso verrà portato a termine.

“L’emendamento – dice Luisa Lantieri – si inserisce nelle variazioni di bilancio della Regione. Un passaggio che già ha trovato il consenso di tutte le commissioni dov’è passato e che diventa necessario per la firma dei contratti a tempo indeterminato di questi lavoratori”.

Paolo Di Marco