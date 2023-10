Enna, Autodromo: “Progetto Icaro ’23 azione educativa da ripetere nel tempo”

PUBBLICITÀ

Il progetto “Icaro ’23 all’Autodromo di Pergusa” promosso dalla Polizia Stradale di Enna, che si è tenuto dal 29 settembre al 2 ottobre, ha evidenziato una forte valenza educativa orientata a promuovere la cultura della guida responsabile e sostenibile e la sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche della sicurezza e la prevenzione degli incidenti stradali.

In particolare, tra gli obiettivi quello di far acquisire ai giovani studenti una maggiore consapevolezza degli effetti negativi sui comportamenti di guida derivanti dall’assunzione di bevande alcoliche e droghe.

La finalità strategica dei promotori è stata soprattutto incentrata sul coinvolgimento degli “enti esperti” nella offerta educativa rivolta agli studenti nei suoi vari aspetti. Difatti, ad “Icaro 2023” hanno partecipato anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Servizio Urgenza e Emergenza Sanitaria del 118, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile Sezione di Enna, il Consorzio Ente Autodromo di Pergusa e l’Università Kore.

Anche le scuole della provincia sono state protagoniste nell’avere accolto, nell’ambito della propria offerta formativa, la proposta della Polizia Stradale e del partenariato dedicato al progetto. Con una media di 350 studenti al giorno la loro presenza, giustamente contingentata, è stata accolta con entusiasmo tant’è che già il dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Enna, Dott. Giovanni Martino, pensa di estendere in futuro il progetto alle altre scuole.

Entusiasta la valutazione dell’esperienza da parte del presidente dell’Ente Autodromo di Pergusa Mario Sgrò.

“Partecipare a progetti educativi come ‘Icaro ’23 all’Autodromo di Pergusa’ – ha dichiarato – confermano le scelte strategiche assunte in merito alla fruizione del circuito che ha anche, oltre a quella motoristica, una vocazione naturale pluridirezionale all’accoglienza dei cittadini sia per la sua attrattività paesaggistica che per la capacità a promuovere salute e benessere. Ma ritengo di dovere sottolineare – continua Mario Sgrò – che risulta vincente la collaborazione tra varie istituzioni ed associazioni che, orientate sempre più, a sperimentare un’integrazione operativa ed unitaria, sono in grado di essere maggiormente efficaci nei confronti dei giovani, destinatari del progetto”.

“Mi auguro che l’iniziativa promossa dalla Polizia Stradale possa divenire un’offerta ordinaria da programmare stabilmente in tutti gli ambiti educativi e in tal senso – conclude Sgrò – propongo al partenariato territoriale di compiere in continuità altre azioni analoghe”.