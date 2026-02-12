Enna, Autodromo, nota di alcuni consiglieri: “Ecco i responsabili politici della fine del Consorzio”

PUBBLICITÀ

“Operazione verità. Basta ipocrisie”. Inizia così la nota stampa dei consiglieri comunali Comito, Di Venti, Catalano, Firrantello, Fiammetta, Nicosia, Ferrari, Gloria e Vasapollo, che intervengono nel dibattito politico sull’Autodromo di Pergusa.



“Il PD può provare a manipolare il racconto, ma i fatti sono scolpiti nella data del 30 luglio 2024. È lì che l’Autodromo è stato condannato. Quel giorno venne bocciata la delibera di proroga dell’Ente Autodromo. Non per ragioni tecniche. Non per illegittimità. Ma per una precisa scelta politica: far fuori la Governance del tempo, assolutamente incorruttibile e non manipolabile”.

Secondo i consiglieri, “la proroga avrebbe garantito un anno di tempo per modificare lo statuto, riorganizzare l’ente e rilanciare le attività motoristiche. Chi votò contro sapeva perfettamente cosa stava facendo. Oggi gli stessi che hanno affossato l’ente parlano di rilancio. È un tentativo maldestro di riscrivere la storia”.

Nel comunicato si affronta anche la questione della delibera di revoca: “E facciamo chiarezza anche su un altro punto: la delibera di revoca proposta dal PD e portata in aula dal Presidente Gargaglione (che dovrebbe essere il garante della legittimità degli atti) non era votabile, perché accompagnata da quattro pareri tecnici negativi, chiari e motivati. La legalità amministrativa non è un fastidio da aggirare quando conviene. È il presupposto minimo per assumersi responsabilità in aula”.

I firmatari della nota aggiungono: “Chi nel 2024 ha scelto di bloccare la proroga oggi tenta di rifarsi un’immagine, sperando che la città dimentichi. Ma la città non è smemorata”.

Nel documento vengono quindi indicati quelli che vengono definiti i responsabili politici della vicenda: “Gli unici responsabili politici della morte del Consorzio Autodromo di Pergusa sono: Paolo Gargaglione, Dario Cardaci, Salvatore Cappa, Mirko Andolina, Tiziana Arena, Marco Greco, Stefani Fazzi, Gaetano Fazzi, Serafino Torregrossa, Giuseppe Trovato, Michele Baldi, Giusy Macaluso, Emilia Lo Giudice. Questi sono i nomi. Questa è la responsabilità”.

La nota si chiude con un’ultima affermazione: “La verità non si cancella con un comunicato stampa”.