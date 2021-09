Enna: autodromo, in settimana il via libera della Regione per la stabilizzazione dei precari

In settimana il via libera della Regione per la stabilizzazione dei 10 precari del Consorzio Ente Autodromo. A darne conferma il deputato regionale di Fi Luisa Lantieri.

“Per metà settimana – ha comunicato – è stata programmata una riunione con i responsabili degli assessorati regionali Lavoro ed Enti locali per definire il monte ore per la stabilizzazione. È l’ultimo passaggio dopo quello già fatto nelle commissioni di competenza. Finalmente questi precari potranno avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato”.

Come detto sono 10 precari con contratti che vanno dalle 18 alle 24 ore settimanali stipulati circa 20 anni fa e poi prorogati di anno in anno. Però anche se la Regione darà il via libera il percorso è ancora accidentato, infatti la mancanza di un presidente in carica complica ogni cosa. Il lavoro preparatorio interno all’ente è stato completato già da tempo con l’inserimento dei lavoratori nel piano di fabbisogno. Tra l’altro l’intero percorso non è stato affatto facile, infatti il piano di stabilizzazione regionale non prevedeva sostegni per alcuni enti quali il Consorzio Ente autodromo. E senza l’intervento della Regione si profilava a fine anno il licenziamento per i 10 precari. Ostacolo superato grazie ad un intervento legislativo promosso dall’on. Lantieri e approvato dall’Ars il 31 dicembre del 2020.

Paolo Di Marco