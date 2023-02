Enna: Autodromo e AVL Italia insieme per lo sviluppo di tecnologie applicate alla mobilità

Il Consorzio Ente Autodromo Pergusa, di concerto con AVL Italia s.r.l., dopo varie interlocuzioni intrattenute da mesi ha indetto un incontro conoscitivo ed interlocutorio che si terrà giovedì a Pergusa, per valutare possibili comuni interessi nel mondo della ricerca per lo sviluppo delle nuove tecnologie applicate alla mobilità.

Il tema, certamente di particolare attualità, potrebbe vedere un forte interesse imprenditoriale anche per l’opportunità, offerta dall’Ente Autodromo, di disporre immediatamente di un importante campo di ricerca e di sviluppo.

Saranno presenti all’incontro per AVL Italia Srl Andrea Bazzarello (business development), Gabriele Manuel Minuto (territory sales engineer), Simone Rizza (mechanical designer), mentre per il Consorzio Ente Autodromo interverranno il presidente Mario Sgrò, il componente del cda Giuseppe Di Franco e il responsabile tecnico del circuito Marco Crisafulli.

Agenda serratissima quella di giovedì dove oltre alla presentazione corporate AVL, con esempi di varie applicazioni e roadmap nello sviluppo di applicazioni per il mercato Tyre & Brake, ci sarà una visita dedicata agli impianti e alle strutture dell’autodromo in piena attività, autorizzata da Pirelli, impegnata nella consueta attività tecnica in pista e che darà termine a questa prima fase conoscitiva ed interlocutoria tra le parti.

Ospiti dell’incontro e della presentazione, una delegazione di Pirelli composta da Salvatore Pennisi (Head of Moto & Cycling Testing Press/OE Technical Relation), Giuseppe Vitale (Dipartimento Sperimentazione/Racing) ed Emanuele Marcantonio (Dipartimento Sperimentazione), e l’Università Kore di Enna, rappresentata da Franco Castelli, preside della facoltà di ingegneria ed architettura, e Dario Ticali, docente di strade, ferrovie ed aeroporti.

Non si tratta della prima volta che il Consorzio Ente Autodromo di Pergusa, secondo uno degli obiettivi prefissati dalla sua governance, cerca di mettere in rete imprese e mondo della ricerca per lo sviluppo delle nuove tecnologie applicate alla mobilità.