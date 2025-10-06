Enna, Autodromo di Pergusa: per il consigliere delegato Cappa la risoluzione potrebbe essere a breve

PUBBLICITÀ

L’Autodromo di Pergusa avrà nuovamente un futuro? La questione continua e giustamente a suscitare l’interesse della città, per quello che l’autodromo ha rappresentato negli anni. Sicuramente è stata un’ esperienza significativa che ne ha caratterizzato la sua storia recente. L’autodromo è riuscito a sdoganare il nome di Pergusa nel mondo dell’automobilismo internazionale e a creare sviluppo economico.

Oggi la questione che lo vede in liquidazione per scelte consumate dai soci anima il dibattito giornalistico e nella piazza virtuale. Sulla questione ancora aperta il consigliere provinciale con delega all’ente Autodromo e a Pergusa, Salvatore Cappa, vuole chiarire lo stato dell’arte dell’iter amministrativo in risposta alle notizie circolate in rete: “La questione dell’autodromo è stata posta da questa amministrazione fin dal primo momento dell’insediamento e ha costituto una priorità nel programma di governo. In questi mesi è stato necessario procedere a tappe per trovare la giusta soluzione alla questione. Quello che posso affermare con certezza, senza timore di essere smentito, è che gli uffici stanno lavorando senza sosta e soprattutto in sinergia con gli altri enti soci e che a giorni mi auspico possa arrivare una soluzione sperata e condivisa. La via tracciata rimane quella della revoca della liquidazione che consentirà di ragionare sul rilancio e sulle prospettive dell’ente e del territorio”.

