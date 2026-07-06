Enna, Autodromo di Pergusa: l’Ente riparte con Gaetano Rabbito presidente

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E’ il caso di dire che l’Autodromo di Pergusa scende nuovamente in pista e riscalda i motori per un nuovo avvio delle attività sportive. Questa mattina, negli uffici del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, si è svolta l’assemblea straordinaria dei soci dell’Ente Autodromo, composta da Libero Consorzio, Comune e Aci, che ha posto la fine al mandato di liquidazione dell’Ente, durato due anni.

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Presieduta dal sindaco di Enna, Mirello Crisafulli, alla presenza del notaio Sebastiano Messina di Catania, l’Assemblea ha approvato all’unanimità le modifiche dello statuto consortile fissando all’articolo 3 comma uno la durata del Consorzio al 31 agosto 2030. L’assemblea ha votato all’unanimità il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da Gaetano Rabbito, che ricoprirà la carica di presidente, e da Livio Cardaci e Onis Benintente quali componenti. Rabbito, già deputato della Repubblica e dottore commercialista, ha gestito in passato il passaggio tra il vecchio e l’attuale consorzio.

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Il sindaco Mirello Crisafulli a margine dell’assemblea si dichiara particolarmente soddisfatto per la conclusione di questa vicenda che non esita a definirla “una telenovela che ha rischiato di far chiudere per sempre l’Ente”.

Per il presidente del Libero Consorzio Comunale, Piero Capizzi, si è chiuso un percorso avviato già subito dopo il suo insediamento.

“Lo stato di liquidazione – ha dichiarato Capizzi – è stato un atto fuori da ogni logica. Un ente con una storia gloriosa non meritava tale epilogo. Abbiamo lavorato per ottenere questo risultato, confidiamo adesso nel lavoro del CDA per un rilancio che possa portare benefici economici non solo ad Enna ma a tutto l’entroterra siciliano”.

Per Alessandro Battaglia dell’Aci “occorre adesso mettersi subito a lavoro per far ridare dignità all’autodromo di Pergusa il cui valore sportivo e motoristico è stato riconosciuto a livello internazionale”.

“Cercheremo di conciliare al massimo le esigenze naturalistiche con quelle motoristiche. L’Ente deve ripartire e deve implementare le sue potenzialità, seguendo la storia che lo contraddistingue. L’aspetto naturalistico con quello sportivo devono convivere seguendo reciprocamente i bisogni e le leggi che inquadrano le due realtà. Rilanciare l’Ente vorrà dire rilanciare tutta l’area Pergusina, con l’autodromo deve rinascere l’area commerciale, turistica e paesaggistica”, questo il primo commento a caldo del presidente Rabbito.

“Finalmente l’Ente Autodromo di Pergusa torna a essere un ente funzionale, dopo la liquidazione che ne ha bloccato l’attività — dichiara il sindaco di Enna, Mirello Crisafulli — La scelta dell’onorevole Rabbito alla presidenza nasce dalla sua lunga conoscenza diretta dell’ente, una garanzia per affrontare con competenza la fase che si apre. Ora si lavorerà allo statuto, che sarà la base della nuova storia dell’impianto di Pergusa.”