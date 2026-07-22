Enna, Autodromo di Pergusa: insediato il nuovo consiglio di amministrazione

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Si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Ente Autodromo di Pergusa. L’organismo è composto dal presidente Gaetano Rabbito e dai consiglieri Livio Cardaci, in rappresentanza del Libero Consorzio comunale, e Ones Benintende, per l’Automobile Club Enna.

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Il nuovo Cda ha già avviato il lavoro per la definizione di un programma finalizzato al rilancio e allo sviluppo sostenibile del circuito.

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Tra gli obiettivi indicati figurano la manutenzione, l’adeguamento delle infrastrutture e il miglioramento delle condizioni di sicurezza. Il Consiglio punta inoltre a elaborare un nuovo modello di gestione, con l’apertura a collaborazioni con soggetti pubblici e privati.

Nel programma rientra anche il coinvolgimento di università, scuole, imprese e operatori turistici, con l’intento di promuovere non soltanto eventi motoristici, ma anche iniziative sportive, musicali, culturali e congressuali.

Il nuovo Cda intende inoltre conciliare le attività dell’autodromo con le esigenze naturalistiche dell’area di Pergusa. L’obiettivo dichiarato è quello di valorizzare l’intera zona sotto il profilo sportivo, culturale, commerciale, turistico e paesaggistico.

L’Ente punta così a restituire centralità all’autodromo, istituito 75 anni fa e storicamente conosciuto anche fuori dalla Sicilia.